Почему затянулась пандемия – мнение профессора поведенческих наук

Различие во взглядах в разных странах на соблюдение масочного режима стало одной из основных причин затянувшейся пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил профессор поведенческих наук бизнес-школы при Уорикском университете Наттавуд Поудтхави, слова которого приводит «Лайф» со ссылкой на The Guardian.

Учёный и его коллеги задались вопросом, есть ли взаимосвязь между соблюдением требований и личными качествами. Изучая поведение людей в командных экономических играх, исследователи не обнаружили связи между решением носить маску и склонностью к сотрудничеству и пришли к выводу, что это не имеет значения. Большую роль играло «племенное мышление».

Бихевиорист пояснил, что люди сильно зависимы от мнения большинства. Поэтому если в стране масочный режим не стал нормой, то граждане, которые его соблюдают, рискуют быть отвергнутыми обществом. Учёный почувствовал это на себе, несмотря на то что является бихевиористом. Поудтхави рассказал, что из Таиланда, где люди носили маски и до пандемии из-за атипичной пневмонии и других вещей. А вот в Великобритании в период распространения ковида он чувствовал себя неловко, потому что там ношение средств защиты не стало нормой.