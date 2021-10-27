Псаки пока не может подтвердить грядущую встречу Байдена с Эрдоганом в Глазго

Американская администрация пока не подтверждает, что президент США Джо Байден и турецкий лидер Тайип Эрдоган встретятся в Глазго. С соответствующим заявлением выступила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге.

«Я ожидаю, что у нас будет больше информации о двусторонних встречах в ближайшие день или два. Но сейчас я пока не могу ничего подтвердить», — сказала она, отвечая на вопрос о том, планируют ли Байден и Эрдоган встретиться на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая начнется в Глазго 31 октября. Ее слова приводит ТАСС.