В Японии стартовали продажи ховербайка

Японский стартап A.L.I. Technologies объявил о начале продаж ховербайка — летающего мотоцикла без колес — XTurismo Limited Edition за 77,7 млн йен или $680 тыс. Об этом сообщает агентство Reuters.

Масса новой машины — 300 килограммов. Максимальная скорость — 100 км/ч. Ховербайк может находиться в полете до 40 минут, благодаря двигателю внутреннего сгорания и шести винтов, четыре из которых работают от аккумуляторов.

Японское законодательство не позволяет использовать подобные машины на дорогах общего пользования, поэтому создатели нацелены на клиентов, которым нравятся суперкары и у которых есть возможность ездить по гоночным трассам. Также, по мнению исполнительного директора Катано Дайсукэ, ховербайк смогут использовать спасатели для поиска людей в горах.