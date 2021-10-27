Украина будет препятствовать гастролям российских артистов

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня ответил на петицию о запрете гастролей российских артистов в стране, набравшую более 25 тыс голосов: он попросил проработать вопрос о возможности запрета гастролей россиян на Украине.

«С учетом изложенного мною направлена петиция премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову и председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову с просьбой поручить проработать внесенные предложения… в части проведения гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане государства-агрессора», — говорится в ответе на петицию, опубликованном на сайте офиса главы государства.

Также Зеленский попросил проработать вопросы совершенствования системы организации и проведения гастролей российских артистов, а также усиления ответственности за нарушение требований к ним.