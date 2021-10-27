Победа в Карабахе — прекрасное проявление концепции «одна нация, два государства», заявил Билал Эрдоган

Победа в Карабахе — прекрасное проявление концепции «одна нация, два государства».

Об этом заявил на Саммите по инвестициям и культуре Азербайджана председатель Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган.

«Вчера мы участвовали в открытии Физулинского международного аэропорта, а до этого побывали в Шуше. Посетители этих мест наглядно видят, что в течение 30 лет эти земли не использовались и не способствовали развитию экономики ни одного государства. С возвращением этих земель их хозяевам строительство аэропортов, дорожной инфраструктуры, создание всей инфраструктуры действительно имеет очень большое значение для проживания людей», — сказал Билал Эрдоган, слова которого приводит АЗЕРТАДЖ.

Он сообщил, что в этом году также исполняется 880 лет Низами Гянджеви. Это еще раз напоминает нам, что не только Шуша, Гянджа, Карабах, но и весь Азербайджан значимы как колыбель культуры. С этой точки зрения очень важно начать работу на освобожденных территориях с восстановления историко-культурных мест.

«Мы видим, насколько высок туристический потенциал региона. Я верю, что инвесторы, прибывшие на этот саммит, выступят посредником в выявлении туристического потенциала Карабаха и в рамках сотрудничества исламского мира. Победа в Карабахе доказала, что близость братских и дружественных стран всегда приносит положительные результаты. Мы увидели значение взаимной поддержки между Турцией и Азербайджаном, и надеюсь, что этот союз будет более успешным среди всех стран Организации исламского сотрудничества, как в экономическом, так и в культурном плане », — добавил председатель Всемирной конфедерации этноспорта.