Захарова недовольна вердиктом Апелляционного суда Амстердама в отношении «скифского золота»

Решение Апелляционного суда Амстердама в отношении «скифского золота», которое решили передать Украине, может поставить под угрозу дальнейшее сотрудничество музеев России и Нидерландов. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Вердикт Апелляционного суда Амстердама создаёт крайне опасный прецедент, который подрывает доверие между музейными сообществами разных стран и ставит под вопрос дальнейшие перспективы межмузейного сотрудничества, в том числе между Россией и Нидерландами», — говорится в её заявлении, которое приводит «Лайф».

По словам Захаровой, решение суда является политически мотивированным, а музейные обмены стали ареной политического противостояния. Она напомнила, что золото было обнаружено именно на Крымском полуострове, а судьи этот факт полностью проигнорировали.