Григорян заявил о близости соглашения по разблокировке железных дорог в регионе

Рабочая группа вице-премьеров Армении, России и Азербайджана по разблокировке региональных коммуникаций смогла приблизиться к консенсусу по карте железных дорог, эксплуатацию которых предстоит начать. Об этом в среду в парламенте заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян. По его словам, стороны пока продолжают консультации по карте автомагистралей.

«Что касается дорог, то по этому вопросу у нас пока нет консенсуса. Есть множество предложений по автотрассам, но общий консенсус или общий подход пока отсутствует. Сказать, что у нас есть уже готовая карта по автодорогам, мы не можем. Что касается железной дороги, есть более близкие подходы и представления. Но там вопрос яснее», — отметил он (цитата по ТАСС).