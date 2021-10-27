Дядя убитой малышки Нармин дал показания в суде

Сегодня в Гянджинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу Илькина Сулейманова, обвиняемого в убийстве 10-летней Нармин Гулиевой в селе Дондар Гушчу Товузского района.

На процессе под председательством судьи Дадаша Иманова в административном здании Низаминского районного суда города Гянджа дал показания дядя Нармин Гулиевой Ариф Гулиев, сообщает АПА.

Свидетель ответил на вопросы гособвинителя и адвокатов по различным эпизодам уголовного дела.

Адвокат Муртузали Аббасов отметил, что имеются противоречия в показаниях, которые он дал сегодня на суде и его предыдущими показаниями.

Процесс продолжится 3 ноября.