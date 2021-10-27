Дети ГУЛАГа 70 лет не могут вернуться в свои дома



В Верховный суд России впервые обратились с коллективным иском дети жертв сталинского террора. Власти отказываются предоставить им квартиры в Москве и других крупных городах, откуда были выселены их родители. Пожилые люди — 16 женщин и семеро мужчин — требуют исполнить закон от 1991 года и решение Конституционного суда России от 2019 года, которые гарантируют им право вернуться домой. Это первый коллективный иск о неисполнении решения Конституционного суда.

Закон «О реабилитации жертв политических репрессий» от 1991 года обязывает российские власти возместить ущерб тем, кто был отправлен в ссылку или лагеря ГУЛАГа, а также их родившимся в этих местах детям.

Большинство из репрессированных уже умерли, и спустя почти 30 лет под действие закона попадают только дети ГУЛАГа. Они вправе вернуться на прежнее место жительства родителей и получить от государства социальное жилье в счет того, которое их семьи утратили из-за репрессий.

Но реализовать это право почти невозможно: попасть в очередь трудно, особенно в Москве, а дожидаться квартиры приходится по 20-30 лет. Без получения социального жилья возвращаться им некуда. Фактически они остаются в ссылке уже более 70 лет.

Основным истцом в этом деле выступила Алиса Мейсснер. Ее мать вместе с родителями жила в центре Москвы. В 1941 году их как немцев выслали из столицы на лесозаготовки. Мейсснер родилась в спецпоселении и до сих пор живет в поселке Рудничный Кировской области. 70-летняя потомственная москвичка живет в городе, полном зданий в руинах, рядом с заброшенным рудником и кладбищем немецких военнопленных.

Именно Мейсснер вместе со своими ровесницами Евгенией Шашевой из Коми и Елизаветой Михайловой из Владимирской области дошли до Конституционного суда. С его трибуны они рассказали судьям, как родились в спецпоселениях и ссылках, после того как имущество и жилье их родителей в Москве было отнято государством. И как все трое безуспешно судились с властями Москвы за право туда вернуться.

Победа в Конституционном суде не изменила отношение властей к заявительницам, и теперь к ним присоединились еще 20 человек из числа детей репрессированных. Самому старшему истцу 89 лет, самому младшему — 64 года. Еще один 74-летний истец умер незадолго до подачи иска.

Все истцы имеют статус реабилитированных жертв политических репрессий — они либо были выселены вместе с родителями, либо родились в сталинских лагерях или ссылке. Они все еще рассчитывают вернуться туда, откуда выслали их родителей — в Москву, Петербург, Краснодарский край, Крым (аннексирован Россией в 2014 году), Орловскую область, Ростовскую область и Ставропольский край.

Иск детей ГУЛАГа — не только юридический документ, но и историческое свидетельство о решениях «особых совещаний» и «троек», уголовных делах «врагов народа», депортациях по этническому признаку, раскулачиваниях.

Представляет их интересы в суде Григорий Вайпан — юрист «Мемориала».

К материалам дела, которое рассматривал Конституционный суд России, была приобщена информация «Мемориала» о том, что изъятые квартиры зачастую доставались сотрудникам репрессивных органов — например, в Москве за период с 17 августа 1937 года по 1 октября 1938 года из 6 887 комнат, опечатанных в домах райсоветов, 6 053 были переданы НКВД.