Энгин Озер: Встреча Алиева и Эрдогана, запуск Зангезурского коридора, заявление Пашиняна и предстоящая встреча в Москве – звенья одной цепи

«Приглашение президентом Алиевым на церемонию открытия международного аэропорта в Физули президента Эрдогана – очень большой жест и знак уважения. Это исторический день для наших стран и народов». Об этом Minval.az сказал турецкий политолог Энгин Озер.

Он напомнил, что сразу после объявления окончания 44-дневной войны президент Азербайджана заявил, что приложит все усилия для того, чтобы наладить жизнь на освобожденных территориях.

«Так и случилось. Президент Алиев не просто держит слово, он демонстрирует, что Баку способен намного предвосхищать события. Сегодня речь идет уже об аэропортах и о крупных инвестициях со стороны Турции и Азербайджана в регион. Поэтому в Турции рады и удивлены, что удалось запустить в такие рекордные сроки столь крупный и стратегический объект», — отметил турецкий политолог.

По его словам, вчера произошло еще одно событие, которое имеет, пожалуй, еще большую значимость для геополитики региона.

«Вчера Алиев и Эрдоган в Зангиланском районе заложили фундамент будущего Зангезурского коридора, притом это событие произошло и в прямом, и в фигуральном смысле. Поскольку с этим пересекаются и другие положительные новости – премьер-министр Пашинян в парламенте заявил, что все транспортные коридоры на Южном Кавказе должны быть разблокированы. Это заявление явно пересекается и с закладкой фундамента Зангезурского коридора президентами, и с предстоящей встречей в Москве, где состоятся трехсторонние переговоры по разблокированию коммуникаций, а также делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном. Встреча Алиева и Эрдогана, запуск Зангезурского коридора, заявление Пашиняна и предстоящая встреча в Москве – все это логическое звено цепи событий», — подчеркнул турецкий эксперт.

Он отметил, что если решен вопрос с Зангезурского коридором и в Ереване, то это замечательные новости, потому что, как показывает современная геополитика, глубокий экономический кризис в странах, как правило, рано или поздно, служит предпосылкой нового конфликта в регионе.

«Очень важно, чтобы Армения получила какой-то импульс от разблокировки коммуникаций, потому что это, безусловно, будет способствовать атмосфере стабильности и безопасности в регионе. И я думаю, что у самого Пашиняна есть явное желание наладить отношения с Азербайджаном и Турцией и, по сути, покончить с экономическим эмбарго и изоляцией Армении. Также думаю – и встреча президентов немалый этому признак – в ближайшее время будут усилены интеграционные процессы между Анкарой и Баку, состоятся новые капитальные инвестиции Турции в Карабахский регион, а также будет происходить поэтапное снятие таможенных барьеров между нашими странами. Турецкий народ очень рад и приветствует все позитивные процессы, происходящие в братском Азербайджане», — подытожил наш собеседник.

В.Мансуров