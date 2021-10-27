Минздрав: За последние 10 лет среди детей до 13 лет наблюдается рост желудочно-кишечных заболеваний

«В 2020 году эндокринные заболевания были выявлены у 10 972 детей в возрасте до 18 лет».

Об этом сказала в своем выступлении на тему «Дети и COVID-19» консультант отдела организации здравоохранения Министерства здравоохранения Айнура Зейналова, передает АПА.

Она отметила, что за последние 10 лет среди детей в возрасте до 13 лет наблюдается рост числа желудочно-кишечных заболеваний: «В 2020 году было 42 490 детей с такими заболеваниями. Наблюдается рост числа заболеваний и среди детей до 18 лет, в 2020 году таких детей было 57 592».