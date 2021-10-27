Впервые вице-спикером Бундестага избрана этническая турчанка



Первая этническая турчанка, избранная на должность вице-спикера Бундестага, Айдан Озогуз уверена, что выходцы из других стран могут при желании и должной настойчивости добиться высокого положения в ФРГ.

Озогуз — член Социал-демократической партии (СДПГ) ФРГ. В интервью «Анадолу» политик отметила, что ее избрание на высокую должность в Бундестаге является неким «месседжем» для этнических меньшинств в Германии.

По словам Озогуз, тема мигрантов занимает важное место в жизни большинства жителей Германии.

«Раньше присутствовало некое ощущение ущемленности. Казалось, что если человек — мигрант, он не способен добиться желаемого статуса. Многие молодые люди даже отступали из-за подобных убеждений. А я говорила им: «Проявите себя, приложите усилия, вы сможете добиться желаемого положения», — отметила вице-спикер.

По словам Озогуз, ее избрание на столь высокую должность позволило вновь направить этот посыл представителям молодежи из числа этнических меньшинств в Германии.

«Я показала, что мигранты иного этнического происхождения могут добиться любого положения в Германии»,- подчеркнула политик.

Озогуз счастлива в связи с избранием на пост вице-спикера парламента ФРГ и называет свой этот успех прорывом.

«Это прекрасно, что я, женщина с турецким именем, немка и турчанка, смогла добиться такого успеха», — подчеркнула Озогуз, добавив, что, к сожалению, ее достижения не могут увидеть родители.

«Хотелось бы, чтобы мать и отец увидели мои успехи. Именно родители помогают нам двигаться вперед, но, к сожалению, оба умерли», — сказала Озогуз.

По словам политика, с избранием на высокую должность ее поздравили и депутаты других партий в ФРГ, в частности многие молодые представители этнических меньшинств.

«Они подошли, обняли меня. Сказали, что я для них очень большой пример для подражания. К примеру, сегодня подошел молодой человек, сказал, что его отец босниец. Сказал, что высоко оценивает мои достижения. Все это на самом деле прекрасно», — продолжила вице-спикер.

В свою очередь ей напомнили о провокационных высказываниях Александера Гауланда, ведущего депутата ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), в адрес Озогуз в прошлом.

«Совершенно очевидно, что в АдГ не голосовали за меня. Но Бернд Бауман, один из лидеров партии, поздравил меня. Я вижу, что через определенное время им приходится смириться», — отметила Озогуз.

Политик привлекла внимание к возможным провокационным выпадам в ее адрес и в дальнейшем.

«Однако обсуждения должны проходить в рамках устава, надеюсь, все проявят должную щепетильность в данном вопросе», — отметила зампред Бундестага.

Озогуз родилась в Гамбурге в 1967 году.

В 2001-2008 годах была членом парламента Гамбурга от Социал-демократической партии.

На выборах в 2009 году была избрана депутатом в Бундестаг от Социал-демократической партии.

В 2013 году стала первой этнической турчанкой, назначенной на должность уполномоченного по делам иммиграции, беженцев и интеграции в ранге государственного министра.