Верховный суд ЕС обязал Польшу платить 1 млн евро за каждый день невыполнения постановлений Евросуда

Верховный суд Европейского союза обязал Польшу платить 1 миллион евро за каждый день невыполнения постановлений Евросуда, передает AP.

Решение Суда принято после того, как Еврокомиссия потребовала «финансовых штрафов» для обеспечения выполнения постановления суда от июля.

Суд заявил, что наказание было «необходимо для того, чтобы избежать серьезного и непоправимого ущерба правовому порядку Европейского Союза и ценностям, на которых основан этот Союз, в частности верховенству закона».

Европейская комиссия, которая следит за соблюдением законов ЕС, хотела, чтобы суд в Люксембурге наложил ежедневные штрафы на Польшу до тех пор, пока она не примет меры по улучшению работы Верховного суда Польши и не приостановит действие новых законов, которые, как считается, подрывают независимость судебной системы.

Предметом разногласий является Дисциплинарная палата Верховного суда, орган, который правящая партия наделила полномочиями дисциплинировать судей. В июле Европейский суд постановил приостановить деятельность Дисциплинарной палаты, но она все еще функционирует.