Посол: Египет готов содействовать разминированию и восстановлению Карабаха



Египет заинтересован в содействии разминированию и развитию строительного сектора на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом заявил посол Египта в Азербайджане Адель Ибрагим в интервью «Репорт».

“Мы готовимся к долгосрочному сотрудничеству в этом отношении”, — сказал он, добавив, что в Египте есть инструкции на самом высоком уровне, поощряющие местные компании участвовать в процессе восстановления освобожденных территорий.

Еще одним сектором, в котором Египет может работать в Карабахе, является разминирование, сказал посол, отметив, что Египет имеет большой опыт в этой области, поскольку в стране остались мины со времен Второй мировой войны.

“Мы предлагаем наш опыт в этом вопросе. Я посетил ANAMA, и мы обсудили, как египетские компании могут помочь. Вероятно, скоро мы сможем найти рамки и способы привлечения египетских компаний сюда”, — заключил посол.