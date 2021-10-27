В Саудовской Аравии впервые приземлился самолет из Израиля

В аэропорту Король Халид столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда совершил посадку частный израильский реактивный самолет. Это первый случай в истории, когда государство на Аравийском полуострове принимает израильское воздушное судно, сообщает The Jerusalem Post.

Самолет сел во вторник, 26 октября.

Издание отмечает, что между Израилем и Саудовской Аравией не совершается коммерческих рейсов, так как нет дипломатических отношений. Поэтому посадка израильского самолета — важная веха во взаимоотношениях двух стран.

Тем временем Украина и ЕС подписали cоглашение об открытом небе. Согласно договору, любая страна Евросоюза сможет назначать любого европейского перевозчика для выполнения рейсов в Украину. Кроме того, европейские перевозчики получают право летать на внутренних украинских рейсах.