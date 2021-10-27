Правящая партия Армении отказалась считать Азербайджан и Турцию «агрессорами»

Национальное собрание Армении не приняло текст заявления парламентской оппозиции (фракции «Армения» и «Честь имею»), составленный по итогам вчерашнего закрытого обсуждения на тему «Ситуация на линии соприкосновения ВС Армении и Азербайджана и проблемы делимитации», сообщает Minval.az.

Правящая фракция «Гражданский договор» демонстративно не приняла участия в голосовании, в результате чего оно не было принято.

В заявлении, которое до голосования зачитал депутат от фракции «Честь имею» Тигран Абрамян, «осуждается полномасштабная вооруженная агрессия со стороны Азербайджана и Турции против Карабаха».