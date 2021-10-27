Должностные лица Мингячевирской больницы продавали COVID-паспорта

В прокуратуре города Мингячевир проведено расследование на основании информации, поступившей в связи с выдачей фиктивных документов о вакцинации против коронавируса (COVİD-19) в Публичном юридическом лице «Мингячевирская центральная городская больница».

В ходе расследования были выявлены основания для подозрения в том, что должностные лица указанной больницы предоставили невакцинированным лицам фиктивные документы о вакцинации против COVİD-19.

По факту в прокуратуре города Мингячевир возбуждено уголовное дело по статьям УК 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог).

Следственные мероприятия продолжаются.