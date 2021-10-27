Михаил Финкель: «Иран побоится вмешать сюда Азербайджан. Но если это произойдет, тогда Израиль …»

Невозможно не беспокоиться о том, что происходит на Ближнем Востоке, что расположен не так уж далеко от границ Азербайджана. Особенно, если гипотетическая угроза опять же исходит из Ирана. Так, спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли накануне заявил, что окно для дипломатии не будет открытым вечно, и что Вашингтон применит другие инструменты, если переговоры по ядерной сделке с Ираном провалятся. Решительнее США говорит Израиль – согласно израильским СМИ, израильские ВВС разрабатывают планы ударов по ядерным объектам Ирана, и подготовка к серии операций начнется в 2022 году. Насколько вероятна угроза скорой новой войны на Ближнем Востоке? Где та «красная линия», после которой США и Вашингтон могут перейти к силовому решению конфликта Ираном, как это уже неоднократно заявлялось? Может ли Азербайджан быть втянут в это войну, и может ли Тегеран дойти до вооруженного вторжения в нашу страну в случае нападения Израиля и США на Иран?

По словам израильского политолога, раввина Михаила Финкеля, представители администрации Байдена заявили, что Иран намеренно торпедирует переговоры по ядерной сделке, играет в кошки-мышки, и «что вот и наступил тот самый день, достигнута та самая точка, что является ключевой». Уже все больше стран понимают, что Израиль был прав, и Иран использует свою дипломатию для того, чтобы вводить в заблуждение мировое сообщество, а сам в это время работает над созданием ядерного оружия.

По его мнению, Иран цинично и лживо надевает на себя «маску добряка» и тянет время. А каждый день переговоров, по словам политолога, – это каждый день, когда они строят новые центрифуги, обогащают уран и запасы тяжелой воды на своих ядерных заводах.

— У иранцев есть древние поговорки о том, что все, кто не иранцы – это такие идиотики или фрики, которые Иран не понимают и уличить ни в чем не смогут. Особенными глупцами они считают весь западный мир, который они – потомки Дария и Кира, конечно же, обманут и обведут вокруг пальца. Но этими сказками могут самообманываться в Иране, но не в Израиле.

Израиль все прекрасно знает и видит, и рассказывает об этом и США, и державам Евросоюза, и России. Вот только прошла плодотворная теплая встреча премьер-министра Беннета с Путиным в Сочи, и мы передали туда всю информацию, все данные, фотографии, о том, что Иран делает у наших границ с Сирией, ведя свою террористическую деятельность, и то, что Иран делает в глубине Сирии, и то, что Иран творит на своей территории. Мы мониторим все действия Ирана и делимся информацией с разведслужбами других стран.

Есть различные варианты развития ситуации. США заявили, что если Иран «играется» с нами, мы перейдем к «другим действиям». Инструменты это будут силовые, но зная слабость администрации Байдена, могу сказать одно — наивно думать, что Байден отдаст приказ бомбить Иран. Байден лишь отдаст приказ усилить экономическое давление, ввести какие-то санкции. Но Иран свыкся с санкциями с 1979 года, и усиление санкций ни к чему не приведут. Да, иранский народ станет жить хуже, но если будут какие-то протесты, то он выведет на улицы КСИР, способный потопить в море крови любые протесты, как это неоднократно уже, к сожалению, бывало.

Израиль уже договорился с американцами: Байден не будет сам бомбить Иран, но уже дал согласие на это Израилю с учетом, того, что еврейское государство согласует с Вашингтоном цели нанесения ударов и план операций, а Вашингтон прикроет Израиль и защитит от международной реакции. Включая даже, если что – наложение своего вето в Совбезе ООН.

— О каких конкретно силовых операциях может идти речь?

— Конечно, не о том, что разбомбить весь Иран ядерными бомбами – это смешно. Речь идет о применении лимитированного оружия, совершенно разного, не буду говорить какого, неядерного удара по тем точкам в Иране – их примерно до десяти, там, где «куется» ядерная иранская бомба; Иран специально разбросал их по всем районам страны, чтобы было тяжелее достать. Удар должен быть мгновенным, с подавлением отсталого иранского ПВО, все должно быть решено в один день. Иран ничего сделать не сможет, он не сможет даже сбить ни один израильский самолет. Отсталое иранское ПВО, в лучшем случае включает в себя С-300 и С-400, а Израиль уже умеет их обходить.

— Что, по-вашему, может предпринять Иран в ответ?

— Разве что открыть шквальный огонь ракетами ближней и средней дальности по Израилю. Но, по нашей оценочной информации, ПВО Израиля собьют около 90 процентов этих ракет в воздухе над арабскими странами. Безусловно, Иран отдаст приказ своим псам – террористической квази-шиитской организации «Хезболла», находящейся в Ливане, нанести удар по Израилю. Но тогда под удар будет поставлен весь Ливан, потому что Израиль отреагирует крайне жестко. Также будет нанесен удар с юга Израиля другим «вассалом» Тегерана – организацией Хамас, которая не представляет серьезной угрозы своим арсеналом мелких ракет. Таким образом, возможно, что в этом случае Израиль проведет одновременно две операции – против Хамаса в Секторе Газа, а также против Хезболлы в Ливане. Если будет нанесен серьезный удар по Израилю, то могут вмешаться и США.

— А когда может быть нанесен удар по Ирану?

— Тогда, когда Израилю стянет ясно, что Ирану осталось очень мало до создание ядерной бомбы. Очень мало – это примерно полгода. Вот тогда это и произойдет.

Это не конец света и не апокалипсис, Израиль все это выдержит. И мы знаем, какие могут быть последствия. Но у нас нет другого выбора – для Израиля это экзистенциональная угроза. Никто не говорит об уничтожении Ирана как страны, или иранского народа, который мы очень уважаем. Речь идет о том, чтобы не дать одиозному, террористическому режиму аятолл ядерную бомбу. Это подвергнет опасности еврейское государство и все сунитские арабские государство ближневосточного региона. Это очень беспокоит и Эмираты, и Саудовскую Аравию, и Бахрейн, и, конечно, подвергает опасности все американские военные базы на Ближнем Востоке. Обезьяне нельзя давать гранату.

– Как считаете, какие риски ирано-израильское противостояние представляет для Баку?

– Нельзя исключать того факта, что клерикальный режим аятолл в Иране не попытаются втянуть в эту войну и Азербайджан. Все больше звучат риторики военной агрессии в отношении Баку, недавно проводились военные учения Ирана на границе с Азербайджаном. Цель – запугивание Азербайджана. И надо отдать должное вашему президенту, который не повелся и проигнорировал эти провокации и очень жестко, и сильно ответил Ирану. Однако, случись война, весь мир увидит, что Иран – это одряхлевший Голиаф, которого с одного удара повалит Израиль.

Я не думаю, что в это время Ирану будет вообще дело до Азербайджана. Тегеран будет бояться, что в таком случае в войну вмешаются США, и даже Британия, как это было когда-то с Ираком. Все давно хотят сменить режим аятолл в Иране на демократичный прозападный режим. И есть семья Пехлеви, живущая в изгнании, и есть демократические институты в Иране, и иранская интеллигенция, мечтающие сменить режим в стране, дабы сделать страну успешной и развивающейся. Поэтому власти Ирана будут бояться вмешать сюда Азербайджан, однако стопроцентно утверждать этого нельзя. Поэтому если это произойдет, могу с уверенностью сказать, что Израиль всецело поддержит Азербайджан и не уклонится от своих союзнических обязанностей, дружеских и братских обязательств.

В. Мансуров