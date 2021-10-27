Переполох в «огрызке»

С чем связаны лихорадочные визиты в Москву Араика Арутюняна и его подручных?

События в «треугольнике» Баку-Москва-Ереван продолжают оставаться едва ли не главной политической интригой региона. На фоне явного взлета официальной дипломатической активности, где главным событием, без сомнения, стала встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении, в Москву зачастили и представители верхушки ханкендинских сепаратистов. Сначала в российской столице побывал Давид Бабаян, именующий себя «министром иностранных дел» в «правительств» сепаратистов. Затем — Артак Бегларян, носящий карикатурный титул «госминистра». И, наконец, в Москву отправился Араик Арутюнян.

В армянских СМИ, конечно, могут пышно именовать эти поездки «рабочими визитами» (хорошо хоть не «государственными»). Но в реальности уже прозвучали разъяснения: поездки сугубо туристические. В их программе нет никаких встреч с официальными лицами. То есть, «в переводе», господа Арутюнян, Бабаян и Бегларян могут, конечно, попить коньяк с Ара Абрмяном или Семёном Пеговым, но удостоиться аудиенции в МИДе или Минобороны— увольте. Наконец, прибыли туда сепаратисты, предъявив паспорта граждан Республики Армения.

Здесь, конечно, самое время вспомнить историю сел Харахуба и Урьянуба — сами села находились на территории Азербайджана, но их жители в подавляющем большинстве были гражданами России. И после долгих переговоров этим самым жителям пришлось определяться: или оставаться гражданами России и оказаться в Азербайджане на положении иностранцев, или перебираться в РФ, или принимать азербайджанское гражданство. И слишком многое указывает на то, что уже очень скоро перед похожей дилеммой окажутся уже и жители нынешней зоны действия миротворцев, которые поспешили выправить себе паспорта Республики Армения, но забыли подумать о последствиях.

Но куда актуальнее причины нынешнего «туризма» Арутюняна и компании на московском направлении. Вряд ли их вызвали в Москву для того, чтобы обговорить какие-то важные и деликатные вопросы: все это без проблем можно передать через командование миротворцев. И слишком многое указывает на то, что зачастили господа сепаратисты в Москву по собственной инициативе, за которой слишком уж явно проглядывает нешуточный перепуг.

По понятным причинам причины этого самого перепуга ханкендинская верхушка не будет обозначать вслух ни в пресс-релизах, ни даже в телеграмм-каналах типа «Баграмяна, 26» или «Re:public of Artsakh». Но…

Здесь нужно немного отвлечься от вояжа сепаратистов в Москву. Вокруг московских раундов официальной постконфликтной дипломатии всегда циркулирует немало «утечек». И, согласно одной из них, в ходе очередной встречи предполагалось подписать соглашение о продлении срока пребывания в Карабахе российских миротворцев. Та утечка не оправдалась, да и не могла оправдаться. Казалось бы, срок нынешнего соглашения истекает в 2025 году, подписывать сейчас договор о продлении— это не вписывается ни в логику, ни в этику. А гадать и строить версии на тему «возможно, предлагался некий документ, который должен был заменить Трёхстороннее заявление от 10 ноября — дело неблагодарное.

Но в чем не приходится сомневаться, так это в том, что в последние недели тема продления, вернее, «не продления» срока пребывания миротворцев стала одной из самых обсуждаемых.

Так, еще 7 октября агентство «Регнум», весьма информированное о событиях на российско -армянском треке, процитировало российского политолога, востоковеда Игоря Димитриева, по мнению которого, скорее всего, через четыре года российским миротворцам придется покинуть Карабах: «За эти четыре года армяне покинут Карабах <…>. Российские миротворцы прикрывают эвакуацию армян из Карабаха, которая носит неспешный, не такой травматичный характер».

Это еще могло сойти за личное мнение политолога. Но затем на эту тему высказался уже Армен Григорян, секретарь совбеза Армении. Он старательно убеждал аудиторию, что, мол, судя по тому, какая в Карабахе строится инфраструктура, у России есть планы остаться там надолго, но все же выдавил сквозь зубы: да, он со своими российскими собеседниками обсуждает и такой вариант, когда Азербайджан откажется продлевать соглашение о пребывании миротворцев. Наконец, весьма двусмысленно высказался на эту тему президент РФ Владимир Путин, отметив, что продлить пребывание миротворцев — это не главное. Проще говоря, Москва, конечно, очень хотела бы задержаться в Карабахе на возможно более долгий срок, превратить своих миротворцев в полноценную военную базу и т.д., но все же давать стопроцентные гарантии продления пребывания миротворцев не решается никто ни в Москве, ни в Ереване. А значит, нет никаких гарантий «цхинвальского варианта» и продолжения игр в сепаратизм за спинами миротворцев. И понятно, с каким замиранием сердца и холодным потом между лопатками читают эти новости в Ханкенди — и это не считая возможной «закулисной» информации. Отсюда — суетливая активность на российском направлении, беспорядочные «тычки» в закрытые двери, попытки подключить мыслимых и немыслимых лоббистов.

Только вот вряд ли этот манёвр отчаяния окажется достаточно результативным.

Нурани