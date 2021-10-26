Куртулмуш отметил роль турецких беспилотников в победе Азербайджана над Арменией

Победа в Карабахе стала славной исторической победой как для азербайджанского, так и для турецкого народа. Об этом заявил зампредседателя Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Нуман Куртулмуш, выступая на онлайн-конференции на тему: «Карабахская война: победа турецко-азербайджанского братства», организованной партиями ПСР и «Ени Азербайджан» (ПЕА) по случаю первой годовщины победы в Карабахе.

Куртулмуш отметил высокий уровень сотрудничества, сложившегося между Турцией и Азербайджаном, и выразил желание, чтобы оно продолжало расширяться и в будущем.

«Оккупация Карабаха и весь последующий процесс четко продемонстрировали нам пристрастия международного сообщества, а также факт того, насколько неэффективна и недееспособна международная система в плане урегулирования кризисов и снятия напряженности в мире», — сказал замглавы правящей партии Турции (цитата по «Анадолу»).

По его словам, институты, ответственные за установление мира в международном сообществе, главным образом ООН, оставались безынициативными в период оккупации Карабаха.

Зампред ПСР подчеркнул, что мощь с точки зрения оборонной промышленности особенно важна для выживания в этом регионе.

«В частности, революционные шаги, предпринятые Турцией в сфере национальной оборонной промышленности в последние годы, и ее особенный вклад в выдающиеся усилия и успех Азербайджана в использовании турецких беспилотников стали одним из ключевых шагов в победе в Карабахе», — отметил Куртулмуш.