Эрдоган: Это дело не каждого смелого человека, не каждого политика

В ходе сегодняшнего визита мы видим, как возрождаются, как стремительно развиваются в короткий срок освобожденные от оккупации регионы Азербайджана. Это дело не каждого смелого человека, не каждого политика.

Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 26 октября в заявлении для печати в селе Агалы Зангиланского района.

Президент Турции отметил: Вложение инвестиций за столь короткий срок и проведение такого большого объема работы является радостной вестью для наших азербайджанских братьев, вынужденных покинуть эти места. «Уверен, что очень скоро мои азербайджанские братья получат возможность вернуться в эти прекрасно отстроенные, восстановленные места», — подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган, слова которого приводит АЗЕРТАДЖ.