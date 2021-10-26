TRT Haber: Азербайджан движется к открытию Зангезурского коридора

Азербайджан уверенно отстаивает новую геополитическую ситуацию в регионе и с большой решимостью движется к открытию Зангезурского коридора.

Эти мысли были озвучены в ходе экспертных дискуссий, подготовленных турецким телеканалом TRT Haber, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Телеканал, обсудивший политическую составляющую и стратегические цели официального визита Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан и его участие в открытии Физулинского международного аэропорта, состоявшееся 26 октября, довел до зрителей мнения известных профессоров Сайнура Дермана и Октая Танрисевера.

Ученые отметили, что открытием Физулинского международного аэропорта Азербайджан еще раз продемонстрировал всему миру, что является настоящим хозяином этих земель. Азербайджан имеет большие возможности для комплексного развития в регионе и последовательно достигает всех своих целей.