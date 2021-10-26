Эрдоган: Вы идете до границы с Арменией? Вы пройдете еще дальше

Председатель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал глав Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджеп Тайип Эрдогана в ходе церемонии закладки фундамента автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд (Зангезурский коридор) о проводимой работе.

«Вы идете до границы с Арменией, так ведь? Вы пройдете еще дальше», — поинтересовался президент Турциию.

«Да, оттуда перейдем на другую сторону. С помощью Аллаха мы дойдем до Стамбула, до Европы. Да хранит вас Аллах», — ответил С.Мамедов.