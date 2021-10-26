Президент Алиев: Турция и Азербайджан всегда рядом

“Ваш визит имеет большое значение. Вы второй раз посещаете освобожденные от оккупации земли. Четыре месяца назад мы были с вами в Шуше”.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 октября в Зангилане на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Сегодня наше совместное участие в открытии Международного аэропорта Физули еще раз показывает наше единство, нашу силу. Это показывает, что Турция и Азербайджан, как две братские страны, всегда находятся рядом друг с другом», — сказал глава государства, слова которого приводит «Репорт».

”С первых часов и до последних минут второй Карабахской войны Турция была рядом с Азербайджаном», добавил президент Азербайджана.

«Мой дорогой брат, уважаемый президент с первых часов оказал поддержку Азербайджану. Он показал всему миру, что Азербайджан не один, Турция рядом с Азербайджаном. Это оказало нам огромную поддержку. Политическую и моральную поддержку. Это придало нам дополнительные силы. Сегодня азербайджанский народ выражает вам, дорогой брат, свою благодарность. Вы знаете, что в Азербайджане все любят вас, относятся к вам с большим уважением. Вы проделали большую работу для нашей Победы”, — сказал глава государства.

«Подписанная в городе Шуша Шушинская декларация является историческим документом. Эта декларация официально подняла азербайджано-турецкие связи на уровень союзничества», — отметил лидер Азербайджана.

Сегодня в Зангиланском районе мы также заложили фундамент первого частного инвестиционного проекта. Этот инвестиционный проект тоже является совместным турецко-азербайджанским проектом, заявил Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что это еще раз показывает, что мы вместе плечом к плечу движемся вперед во всех делах, в том числе в созидательной, восстановительной работе, проводимой на освобожденных от оккупации землях. Сегодняшняя официальная церемония в зангиланском селе Агалы останется в истории. Наши совместные шаги навечно останутся в истории. «Мы вместе пишем эту историю, мы всегда рядом – и в период войны, и сегодня”, — подчеркнул президент Азербайджана, слова которого приводит АЗЕРТАДЖ.