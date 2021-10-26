Лидер Турции подарил азербайджанскому коллеге часы с изображением цветка Харыбюльбюль

26 октября состоялось открытие Физулинского международного аэропорта.

В церемонии открытия приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Президенты Азербайджана и Турции разрезали ленту в знак открытия аэропорта. Президентам были вручены символические ключи от Физулинского международного аэропорта.

Главы государств ознакомились с условиями, созданными в аэропорту. Затем главы государств побеседовали.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган подарил президенту Ильхаму Алиеву часы с изображением Харыбюльбюль, пишет «Тренд».