Ученые заявили об исчезновении одного из штаммов гриппа

После начала пандемии COVID-19 полностью исчез штамм гриппа В/Yamagata – один из четырех регулярно включаемых в ежегодные прививки. Об этом 25 октября сообщил сайт Medical Xpress со ссылкой на исследователей из Австралии.

Отмечается, что ни один штамм B/Yamagata не был выделен или генетически секвенирован при отслеживании случаев гриппа с марта 2020 года.

Ученые напомнили, что B/Yamagata всегда имел тенденцию быть менее заразным и мутировал медленно: вакцина от него не обновлялась с 2015 года.

Предполагается, что эти факторы в сочетании с условиями пандемии COVID-19 способствовали сильному подавлению глобальной циркуляции B/Yamagata и потенциальному исчезновению этой линии.

По словам американских экспертов по инфекционным заболеваниям, если целый штамм гриппа действительно исчез, это откроет новые возможности для борьбы с эпидемиями в будущем.

Как известно, структура вакцины против гриппа включает четыре штамма: грипп A/H3N2 (Гонконг), грипп A/H1N1 (свиной), грипп B/Виктория и грипп B/Yamagata. Штаммы гриппа А считаются более заразными и являются источником смертельных эпидемий, в то время как грипп В распространяется медленнее. Замена части вакцины B/Yamagata другим штаммом, более заразным и опасным, может улучшить эффективность прививки.