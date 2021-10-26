В Товузе установлена новая сейсмическая станция

В Азербайджане продолжаются работы по установке сейсмических станций в рамках проекта «Расширение сейсмической сети на Кавказе и в Центральной Азии»(Seismic Network Expasion in the Caucasus and Central Asia), осуществляемого при поддержке Украинского центра науки и технологий, сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА.

Завершены работы по установке сейсмической станции в Товузском районе.

Сотрудники центра уже провели предварительные работы по установке сейсмических станций в Исмаиллинском и Дашкесанском районах. В настоящее время продолжаются работы по установке сейсмических станций в обоих районах и вокруг грязевых вулканов.

В рамках проекта «Расширение сейсмической сети на Кавказе и в Центральной Азии» (Seismic Network Expasion in the Caucasus and Central Asia) в Азербайджане будут установлены 22 сейсмические станции. Таким образом, количество действующих на территории страны сейсмических станций достигнет 84.