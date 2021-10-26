«Воспользуюсь правом вето»: Алиев против звания «Вечный президент Азербайджана»

«Я воспользуюсь своим правом вето, у меня есть такое право. Большое спасибо, благодарю, спасибо. Я признателен за эти искренние слова».

Об этом президент Ильхам Алиев заявил на встрече с общественностью в Губадлинском районе в ответ на предложение отца Национального героя шехида Шукюра Гамидова — Наримана Гамидова присвоить ему звание «Вечный президент Азербайджана» парламентом.

«Для меня самая большая награда – это то, что вы находитесь здесь, радость и гордость в глазах бывших переселенцев. Вот самая большая награда для меня. Я говорил, что неоднократно встречался с вынужденными переселенцами», — ответил глава государства.