Уругвайская актриса Наталья Орейро получила российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, отмечает «Медуза».

Вместе с Орейро российское гражданство получил ее девятилетний сын Мерлин.

41-летняя Наталья Орейро также является гражданкой Уругвая и Испании.

Впервые о том, что Орейро собирается получить российский паспорт, стало известно в 2020 году — тогда она сама рассказала, что подала документы. По ее словам, ей предложили сделать это российские дипломаты, так как она «много путешествует и имеет много связей с Россией».

Орейро отмечала, что не собирается жить в России. Подачу документов гражданство она называла знаком благодарности российским поклонникам.