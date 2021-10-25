Западные посольства в Турции дали «задний ход»

На фоне скандала, связанного с попыткой 10 иностранных дипмиссии в Анкаре вмешаться в ход судебного процесса в Турции, посольство США и ряда других стран сделали шаг назад, заявив в понедельник об уважении к условиям статьи 41-ой Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Статья обязует дипредставительства уважать законы и постановления государства пребывания, а также не вмешиваться во внутренние дела государства, уточняет «Анадолу».

В сообщении, размещенном на странице американского посольства в Twitter, говорится, что с целью устранения ряда проблем, связанных с заявлением от 18 октября, дипмиссия подчеркивает приверженность к статье 41-й Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Посольства Канады, Финляндии, Дании, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Новой Зеландии, поддержавшие скандальное заявление по делу Османа Кавалы, поделились этой публикацией дипмиссии США.

Реакция посольств Германии и Франции в Анкаре на заявление посольства США пока неизвестна.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны.