Международный Фестиваль Документального Кино DokuBaku пройдет в Баку

С 3-го по 7-ое ноября 2021-го года в Баку пройдет 5-ый Международный Фестиваль Документального Кино DokuBaku. В этом году кинофестиваль DokuBaku проводится при организационной поддержке Goethe Institute, Free Art и BARZA Art Bureau.

Партнерами фестиваля выступают Министерство Культуры Азербайджана, Baku Media Center, Пространство современного искусства YARAT, Colibri Arts и Institut Français d’Azerbaïdjan.

Основанный в 2017-ом году в Баку, фестиваль является первым независимым международным фестивалем документального кино, целью которого является демонстрация документальных фильмов со всего мира. Фестиваль также намерен найти новые имена и поддержать местных режиссеров-документалистов.

Фестиваль этого года проходит под лозунгом «Чувства ±», и, большинство представленных фильмов посвящены внутренним и внешним метаморфозам человека, его поиску себя и смысла существования на земле. В программу фестиваля вошли 50 фильмов, которые были отобраны из более чем 200 претендентов. Всего на фестивале будут представлены работы из 30-ти стран мира. Помимо этого, будет организована ретроспектива Азербайджанского документального кино, посвящённая памяти сценариста и режиссера Чингиза Расулзаде.

DokuBaku объявил номинантов на соискание звания победителя в каждой категории:

лучший полнометражный, лучший короткометражный, а также лучший азербайджанский фильм. Также в рамках фестиваля пройдет показ фильмов, не вошедших в основную программу, темой которых является жизнь в эпоху пандемии.

Отборочная комиссия на протяжение трех месяцев оценивала фильмы, которые будут представлены зрительской аудитории и судьям фестиваля. Жюри будет оценивать фильмы-претенденты в течение 5-ти дней работы фестиваля с 3 по 7 ноября. В состав жюри входят именитые режиссеры-документалисты и эксперты в области кино, такие как Виталий Манский и Кристиан Фейгельсон. В числе приглашенных гостей обладатели главных премий международных фестивалей, а также представители элиты азербайджанской документалистики.

Победители в каждой категории получат диплом и статуэтки ручной работы iHuman. Также организаторами фестиваля предусмотрены специальные призы iCyborg, которые будут вручены выдающимся деятелям азербайджанского и мирового кинематографа за особые заслуги в сфере кино.

По словам директора фестиваля Имама Гасанова, это будет наиболее масштабный фестиваль, проводимый в Азербайджане за последние годы. «В этом году мы решили затронуть такую интимную сторону человека, как его чувства. Сегодня мы обнаруживаем человеческую природу через фильмы, и тем самым мы раскрываемся как фестиваль. Я верю, что фестиваль DokuBaku в ближайшее время станет знаковым для всех любителей документального кино, и вскоре о нас заговорят не только в нашей стране, но и за ее пределами», — отметил г-н Гасанов.

Показы фильмов будут проходить на различных культурных площадках Баку с субтитрами на азербайджанском языке. Программа фестиваля также включает музыкальные и театральные представления, лекции и дискуссии.

Билеты можно приобрести на сайте iticket.az.