Никаких звероферм, цирков и продаж: во Франции принимают беспрецедентный закон о защите животных

Во Франции договорились принять строгий закон о защите животных, сообщает RFI.

Об условиях принятия закона по борьбе с жестоким обращением с животными договорились представители обеих палат парламента на заседании смешанной согласительной комиссии.

В свою очередь авторы документа и многие зоозащитники назвали закон «историческим». Он должен запретить продажу кошек и собак в зоомагазинах с 1 января 2024 года — не только из-за неблагоприятных условий содержания животных в магазинах, но и для предотвращения импульсивных покупок. При этом собак и кошек, как и раньше, можно будет взять в приютах, а также приобрести на специализированных сайтах, чья работа будет жестче контролироваться.

Также прежде чем завести домашнее животное, человек должен будет получить соответствующий «сертификат знаний», чтобы отсеять людей, чей образ жизни или материальное положение не позволяют завести питомца. В сертификате будут указаны и потребности животного.

Забрать животное можно будет не раньше, чем через семь дней после того, как человек, получивший сертификат, решит приобрести кота или собаку — временный «карантин» должен отсеять еще какую-то часть из тех, кто импульсивно принимает и быстро меняет решение. Животное больше нельзя будет отправить по почте.

Кроме того, будут усилены наказания за жестокое обращение с животными. Прежде за акт жестокости по отношению к животному, например, если его выбрасывают на улицу, нарушителю грозило до двух лет тюрьмы и до 30 тысяч евро штрафа. Скоро за такие действия будут давать до пяти лет тюрьмы и до 75 тысяч евро штрафа.

Будет запрещено и коммерческое использование диких животных — их приобретение и разведение будет запрещено через два года после вступления закона в силу, а их «работа» в цирках — через семь лет.

В то же время дрессировка волков и медведей попадет под запрет через два года. Через пять лет после начала действия закона будет запрещено держать дельфинов и других китообразных в дельфинариях.

Наконец, разведение норок и других пушных зверей, выращивающихся «исключительно ради меха», будет запрещено сразу после вступления закона в силу.

Отметим, что депутаты должны проголосовать за закон 15 ноября, сразу вслед за ними — сенаторы. На основе консенсуса, достигнутого на смешанной согласительной комиссии, «путь к скорейшему принятию закона открыт». Последним его должен подписать президент.