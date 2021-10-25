«Под контролем РФ»: посол Ирана заявил, что отношения с Арменией стали «более сплоченные» и оценил курс Пашиняна

«Отношения между Ираном и Арменией были хорошими с момента обретения этой страной независимости и несмотря на взлеты и падения при разных правительствах, отношения развивались положительно, а сейчас эти отношения более сплоченные».

Об этом, как передает Minval.az, агентству «Тасним» заявил посол Ирана в Армении Аббас Бадахшан Зохури.

При этом он посетовал на то, что «параллельно с хорошими политическими отношениями между двумя странами, мы не достигли желаемых результатов в экономическом измерении».

Говорят, что правительство Армении прозападное и это может вызвать проблемы в отношениях с нашей страной. Но надо понимать в какой степени инфраструктура Армении позволяет правительству Пашиняна быть прозападным, потому что большая часть инфраструктуры Армении находится под контролем России.

По его словам, «нельзя считать, что правительство Армении кидается в объятия Запада, но их тяготение к Европе и США сохранится».

«Отношениями между армянами Армении и армянской диаспорой, население которой превышает население Армении, усиливают неосознанную связь страны с Западом. Говорят, что правительство Армении прозападное и это может вызвать проблемы в отношениях с нашей страной. Но надо понимать в какой степени инфраструктура Армении позволяет правительству Пашиняна быть прозападным, потому что большая часть инфраструктуры Армении находится под контролем России», – сказал он.