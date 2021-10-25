Талибы отвергли приглашение Ирана

Представители пришедшего к власти в Афганистане движения «Талибан» не примут участия в предстоящей встрече министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран.

Об этом в воскресенье заявил назначенный талибами заместитель министра информации и культуры во временном кабинете министров страны Забихулла Муджахид.

«Никто из представителей правительства «Исламского эмирата Афганистан» не будет присутствовать на встрече глав МИД стран-соседей Афганистана», — указал Муджахид, слова которого привел афганский телеканал Ariana News. Вместе с тем он охарактеризовал как «хорошее» намеченное в Тегеране министерское совещание.

18 октября иранский МИД объявил, что в очной встрече министров иностранных дел в Тегеране примут участие шесть стран: Иран, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Стороны планируют сконцентрировать свои усилия на том, как помочь сформировать инклюзивное правительство в Афганистане с присутствием всех этнических групп. Первая встреча в этом формате прошла 8 сентября в режиме онлайн.