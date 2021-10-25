Пашинян заявил, что оборонный бюджет Армении в 2022 году увеличат на 11%



Оборонный бюджет Армении в 2022 году вырастет на 11%. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, представляя в парламенте проект госбюджета на будущий год.

В целом на оборону будет выделено 345 млрд драмов (около 725 млн долларов — ред).

«Оборонный бюджет на 2022 год на 11% больше, чем в 2021 году, составив более 345 млрд драмов. Мы намерены создать в Армении профессиональную армию, но сделаем это плавными, продуманными шагами», — отметил глава армянского правительства.

Республика продолжает закупать новые виды вооружения, а также постепенно переводить охрану границ Армении на контрактную основу, добавил премьер-министр.

Глава кабмина добавил также, в Армении будет усилена пограничная служба. Он отметил, что в перспективе, на границах страны будут размещены только пограничные войска.