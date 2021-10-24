Джонсон призвал англичан сделать бустерную прививку

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал всех жителей страны, которые получили приглашение сделать третью прививку от коронавируса, незамедлительно вакцинироваться.

Об этом говорится в заявлении главы правительства.

«Вакцины помогут нам преодолеть эту зиму. Мы достигли феноменального прогресса, но наша работа еще не завершена, и мы знаем, что защита, которую обеспечивают вакцины, может ослабевать спустя полгода. Чтобы защитить вас, ваших любимых и тех, кто вас окружает, пожалуйста, сделайте бустерную прививку, как только вы получите приглашение», — сказал Джонсон (цитата по ТАСС).

«Мы можем победить этот вирус, мы это сделаем, но лишь в том случае, если мы будем прислушиваться к ученым и заботиться друг о друге», — добавил он. «Это призыв ко всем: тем, кто подходит под критерии бустерной вакцинации, кто еще не получил вторую дозу или чей ребенок может получить прививку. Вакцины безопасны, они спасают жизни и являются выходом из пандемии», — сказал премьер.