Галь Гадот пожаловалась на угрозы Джосса Уидона

Актриса Галь Гадот рассказала, как режиссер Джосс Уидон угрожал ей на съемках «Лиги справедливости».

Впервые она пожаловалась на методы работы Уидона в апреле 2021 года, намекнув, что кинематографист угрожал ее карьере. «Я подняла всех на уши, когда это случилось. И начальство Warner Brothers разобралось с проблемой. Я ощущала правоту. Конечно, было странно, потому что я не верила тому, что он мне сказал», — вспоминает Гадот. Ее слова приводит «Газета.ру» со ссылкой на Elle.

По словам Гадот, ее пол не имеет отношения к ее реакции. «Я бы сделала то же, если бы была мужчиной. Но сказал бы он мне то же самое, будь я мужчиной? Не знаю. Никогда не узнаем. Но у меня обостренное чувство справедливости», — заключила актриса.