Климатические изменения могут спровоцировать глобальный военный конфликт

Из-за изменений климата и предпринимаемых государствами шагов для защиты своих интересов до 2040 года в мире может случиться глобальный военный конфликт. Об этом говорится в докладе Аппарата директора нацразведки США.

«Усиливающиеся физические последствия изменения климата могут усугубить трансграничные геополитические горячие точки, поскольку государства предпринимают шаги для защиты своих интересов», — сказано в документе, выдержки из которого приводит «Лайф».

В рамках этих «климатических столкновений» стороны будут применять против друг друга технологии, усиливающие стихийные бедствия, например, засухи или наводнения. Прежде всего речь идёт о геоинженерных технологиях, предупредили авторы.

Кроме того, рост напряжённости уже фиксируется из-за споров о Парижском соглашении по климату и реализации договорённостей, которые предусматривают сокращения выбросов парниковых газов для предотвращения глобального потепления. В Нацразведке Штатов отдают Китаю и Индии решающую роль в определении траектории повышения температуры, а также замечают, что некоторые государства будут рассчитывать на технологический прорыв, максимально отодвигая сокращения выбросов из-за экономических сложностей.

Авторы документа указывают на риск внутренних конфликтов в развивающихся странах, ведь они менее способны адаптироваться к новым условиям изменения климата. В докладе называются бассейны рек Конго, Инд, Меконг и Нил в качестве будущих точек конфликтов из-за изменения русел и перенаправления потоков воды. Кроме того, перечислены и страны, на которые сильнее всего повлияют негативные последствия глобальных изменений климата, что заставит власти пойти на крайние меры ради выживания. В частности, речь идёт об уже перечисленных Китае и Индии, а также Пакистане, Афганистане, КНДР, Мьянме и ряде государств Центральной и Южной Америки.