Лопес и Аффлек расстались 17 лет назад из-за алкоголизма актера

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек расстались 17 лет назад из-за алкогольной зависимости актера. Об этом сообщил бывший менеджер певицы Роб Шутер, который работал с ней с 2003 по 2005 год, пишет «Корреспондент» со ссылкой на Daily Mail.

Напомним, в ноябре 2002 года Дженнифер и Бен обручились, однако в 2003 году, ровно за день до утвержденной даты свадьбы, объявили о переносе торжества. Причиной такого решения было названо общественное давление и повышенное внимание СМИ.

В январе 2004 года влюбленные расстались, не комментируя ситуацию. Точную причину разрыва знаменитости не назвали до сих пор.

Как утверждает Шутер, Бен ушел из-за своих «демонов», о которых тогда никто не знал. Позже Аффлек признался в алкогольной зависимости и активно боролся со своим недугом.

По словам экс-менеджера Лопес, «у них (с Аффлеком) была любовь в неподходящее время». Роб уверен, что сейчас, когда Бен поборол алкоголизм, отношения звезд закончатся браком.