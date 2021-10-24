Германия подарила странам мира почти 8 миллионов доз ковид-вакцины

Германия безвозмездно предоставила различным странам 7,6 миллионов доз антикоронавирусной вакцины AstraZeneca. Об этом в воскресенье, 24 октября, сообщает «Корреспондент» со ссылкой на DW.

Кроме того, еще 10 млн доз переданы в международную программу равного доступа к лекарственным препаратам COVAX, инициированную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Больше всего вакцин от Германии получил Вьетнам — 2,6 млн доз, затем следуют Украина (1,5 млн), Египет, Гана (каждая — по 1,2 млн) и Намибия (0,2 млн). Еще 350 тысяч доз должны быть отправлены в Таиланд. А начиная с октября, все поступающие в Германию вакцины от производителя Johnson & Johnson сразу передаются в программу COVAX.

В целом правительство ФРГ одобрило передачу третьим странам 100 млн доз вакцин от различных производителей, который должны в основном распределяться через COVAX. Германия также вложила 2,2 миллиарда евро в глобальные программы по борьбе с коронавирусом, из них 1,6 млрд напрямую в различные инициативы ВОЗ.