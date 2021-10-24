Ситуацию в Украине сравнили с Карибским кризисом

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин рассказал, что ему навевает апокалиптическое настроение недавний комментарий президента России Владимира Путина об американских военных силах, размещаемых на Украине. По мнению парламентария, нынешнее положение дел напоминает Карибский кризис 1962 года, когда США и СССР оказались на грани войны после размещения ракет СССР на Кубе.

«Ещё больше такой эффект провоцирует просмотр момента, когда Владимир Путин на заседании Валдайского клуба — после предположения о том, что и без формального членства Украины в НАТО под Харьковом могут появиться американские ракеты», — написал Волошин в своём аккаунте в «Фейсбуке».

Политик уверен, что в такой ситуации Кремль не станет ждать сокращения подлётного времени американских ракет до семи минут.

«Военная теория учит, что в таких обстоятельствах проще нанести превентивный удар и отодвинуть границу для создания стратегической глубины», — объяснил депутат.