Новый тест позволит выявлять женщин, подверженных риску преждевременных родов

Новый тест, определяющий риск преждевременных родов, разработали гинекологи из Имперского колледжа Лондона. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Nature Communications.

Разработанный тест анализировал метаболиты бактерий в мазках из влагалища беременных женщин. По результатам исследователи определяли состав микрофлоры и иммунный ответ организма на возможные патогены.

Исследователи проанализировали более 1000 мазков, взятых у 400 беременных женщин. У тех, чей микробиом менялся на протяжении беременности или содержал большое количество разных бактерий, чаще наблюдались воспалительные процессы и происходили преждевременные роды. Определение метаболического профиля мазка оказалось так же информативно, как масс-спектрометрия, но намного быстрее, дешевле и доступнее.

Тест позволит заранее выявлять женщин, подверженных риску преждевременных родов, надеются ученые. Это даст возможность своевременно установить наблюдение за ними и снизить риски осложнений. В перспективе тест также может быть полезен для определения риска выкидыша, рака шейки матки, бактериального вагиноза и других гинекологических проблем.