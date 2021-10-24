Эксперты раскрыли причины усиления роли Путина на мировой арене

Эксперты назвали основные факторы, которые привели к усилению роли президента России Владимира Путина на мировой арене. Их слова приводит «Газета.ру» со ссылкой на CNN.

По мнению бывшего командующего Силами обороны Эстонии, маршала Рихо Терраса, Путин — оппортунист, и разобщенность НАТО является величайшим подарком, который он может получить.

«Каждый раз, когда появится возможность, он ею воспользуется. Это произошло на Украине, это произошло в Грузии. Он понимает только сильные послания, и если мы будем продолжать демонстрировать разобщенность, он ответит тем же. Он уличный боец. Запад пытается кататься на коньках по России, а Путин играет в хоккей», — утверждает Террас.

Ситуацию усугубляет зависимость Германии от российского газа, считает он. По его словам, это подрывает единство и влияет на соседние страны.

«Долгосрочная ошибка Запада заключается в том, что он рассматривает каждое враждебное действие как отдельный инцидент, но не видит общую картину России, у которой нет желания или интереса играть по его правилам», — говорит Кейр Джайлз, старший научный сотрудник Chatham House и автор книги «Как Россия добивается своего».

Он полагает, что Россия стала более «открытой и прямой» как в вопросе строительства своего газопровода «Северный поток — 2», так и в отношениях с НАТО.