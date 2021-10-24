Стало известно, за что студия Warner Bros. выгнала Руби Роуз

Студия Warner Bros. рассказала о причинах увольнения австралийской актрисы Руби Роуз, игравшей главную роль в сериале «Бэтвумен».

В студии заявляют, что Руби Роуз уволили после многочисленных жалоб на ее поведение на съемочной площадке. «Правда в том, что из уважения ко всем причастным Warner Bros. Television решили не объяснять свое решение разорвать сотрудничество с Руби во втором сезоне сериала «Бэтвумен» из-за многочисленных жалоб на ее поведение — это связано с тем, что жалобы были озвучены в приватной форме», — сказали представители студии. Их слова приводит «Газета.ру» со ссылкой на Independent.