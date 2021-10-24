Что употреблять против облысения после ковида

Врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин назвал три продукта, которые помогают предотвратить выпадение волос после перенесенной коронавирусной инфекции.

По словам врача, которые приводит «Газета.ру», у 40% людей, переболевших COVID-19, сильно выпадают волосы, это связано с тем, что коронавирус вызывает микротромбоз сосудов, питающих волосы.

Против выпадения волос, отметил Шубин, эффективны такие продукты, как устрицы, подсолнечное масло и гусиная печень. Так, в устрицах содержится цинк, который предупреждает преждевременное старение питающих волосы сосудов, указал врач.

«Стенка сосудов под влиянием цинка долго остается эластичной», — заявил Шубин, добавив, что одной устрицы достаточно, чтобы восполнить необходимое количество цинка в организме на несколько дней.

Кроме того, подсолнечное масло, содержащее витамин Е, также способно защитить волосяные луковицы от повреждения, сообщил врач. Еще одним продуктом, который помогает поддерживать здоровье волос, Шубин назвал гусиную печень, в которой содержится железо, обеспечивающее доставку кислорода в волосяные луковицы.

«Надо всего 70 г гусиной печени, чтобы восполнить железный дефицит в вашем организме», — добавил он.