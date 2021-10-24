Госкомитет поддержит близких погибшего в Швеции азербайджанца

Государственный комитет по работе с диаспорой взял под контроль убийство 43-летнего азербайджанца Рамиля Махмудова неизвестными лицами в столице Королевства Швеция Стокгольме. Об этом говорится в сообщении Госкомитета.

В Госкомитете заявили, что поддержат семью погибшего в процессе доставки тела в Азербайджан.

Выражая благодарность комитету, члены семьи сказали, что стоимость доставки будет оплачена автотранспортной компанией, в которой погибший работал водителем.

«Этот вопрос находится в поле зрения руководства Госкомитета по работе с диаспорой, и семье погибшего в любое время будет оказана необходимая помощь. Мы верим, что уголовное дело будет расследовано объективно», — говорится в сообщении Госкомитета.