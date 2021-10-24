В тюрьме Эквадора найдены повешенные узники

Семеро заключенных найдены повешенными в тюрьме Эквадора, где несколько дней назад были обнаружены тела четверых узников.

Об этом сообщила пенитенциарная служба страны (SNAI).

«SNAI информирует, что в зоне для частных встреч павильона 10 тюрьмы Гуаяс найдены повешенными тела семи заключенных. SNAI предоставляет всю необходимую помощь полиции и прокуратуре в расследовании», — приводит РИА Новости текст заявления.

Напомним, что 14 октября в тюрьме штата Гуаяс были найдены повешенными также в зоне для частных встреч тела четверых заключенных.