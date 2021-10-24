Ковид убил в Азербайджане еще 25 человек

В Азербайджане зарегистрировано 2036 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 1045 больных вылечились.

Как говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров, от коронавируса скончались 25 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 516325 фактов заражения COVID-19, из них вылечились 484604 граждан, 6894 скончались, активно больных — 24827.

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 29559 человек. За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 17011, вторую – 12548.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 9383303. При этом первую дозу препарата получили 5060158, вторую – 4323145 человек.