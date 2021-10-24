TRT Haber: Аэропорт Физули будет открыт при участии Эрдогана

24 октября, 16:54, 2021

«Азербайджан отсчитывает дни до открытия первого крупного проекта на освобожденных территориях. Международный аэропорт Физули будет открыт 26 октября при участии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана».

Отмечается, что совместными усилиями турецких и азербайджанских инженеров в освобожденном городе Физули был построен аэропорт, сообщает Report со ссылкой на TRT Haber.

Сообщается, что пассажирские и грузовые перевозки между Баку и Физули будут осуществляться в течение получаса.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит третий за последний год визит в Азербайджан.

Однодневный визит главы турецкого государства в Азербайджан запланирован на вторник, 26 октября, уточняет «Анадолу». Турецкого лидера официальной церемонией встретит президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Программа церемонии включает выступление главы турецкого государства.