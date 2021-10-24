Компания Tesla повысила стоимость самых дорогих моделей

Минимальная цена на самые дорогие модели автомобилей Tesla — Model S и Model X — выросла на пять тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные на сайте компании.

Теперь стоимость четырёхдверного седана Model S составляет $94990 вместо $89990. Цена внедорожника Model X преодолела шестизначный рубеж и теперь находится на отметке $104990.

При этом «Газета.ру» со ссылкой на портал Electrek подчёркивает, что спрос на электромобили от компании Илона Маска продолжает превышать предложение. Производство было увеличено, но это не спасло ситуацию. Очевидно, Tesla решила воспользоваться этой ситуацией. Ранее выросла цена и на самые популярные модели — Model 3 и кроссовер Model Y.